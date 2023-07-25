台東吉普車疑左後輪脫落翻車 1命危2傷送醫急救

台東縣鹿野鄉瑞景路今天傍晚發生吉普車翻車意外，造成車上3名男子1命危2傷，被緊急送救治。有保養廠業者認為事故原因可能和左後輪脫落有關，警方則進一步調查釐清中。

這起翻車意外發生在傍晚5點多，一輛吉普車南下行經鹿野鄉瑞景路時，疑似是因左後輪沒鎖緊，在高速行駛時，輪胎突然脫落，導致車子失控翻車。

駕駛跟副駕駛座一名男乘客被拋出車外，另一名男子受困後座，警消據報趕抵現場救援，其中，駕駛沒有呼吸心跳，副駕駛乘客意識模糊，後座男乘客也出現失憶情況，3人都被緊急送醫搶救。

據附近居民表示，3名男子是除草工人，下班後要開車返家，翻車前就聽到輪框金屬刮地聲，以及緊急煞車聲，接著碰一聲巨響，翻滾後撞上路燈才停住，跑出來一看，有2人已趟在地上。

有汽車保養廠業者看了事故現場輪胎照片後，初步了解是輪胎螺絲沒鎖緊，導致輪胎在行駛中脫落而造成車禍。不過，警方對於事故原因還要進一步調查釐清。