台64線13.7k兩車追撞！車流回堵500公尺 肇因仍待查

嚴姓女子開著休旅車，行經台64線13.7公里處減速煞車，遭後方潘男所駕貨車追撞，休旅車後擋風玻璃整片碎裂、左車後凹陷，貨車車頭毀損，現場車流一度回堵500公尺，1個小時路況排除恢復順向通行。現場沒人傷亡，肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，嚴姓女子（44歲）今天下午近4時許開著一輛休旅車，沿著新北市新莊區台64線快速道路往八里方向行駛，途中行經台64線13.7公里處減速煞車，遭後方潘男（30歲）所駕駛的貨車追撞。

強大撞擊力導致休旅車車後擋風玻璃整片破碎、左後車身凹陷，貨車前車頭毀損，造成現場車流一度回堵500公尺，1個小時後排除路況恢復順向通行，所幸事發當下未波及其他路過人車，沒有人受困、受傷，肇事駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。