市場偷錢被發現撒錢脫逃 卻因「手機掉原處」露餡被逮

這個月初孫男在新北市新莊區成德市場偷錢被人發現，他順勢將偷來的錢往人群灑去成功逃脫。不料，卻因手機掉落在市場內，被警方鎖定循線逮捕。偵詢時孫男坦承犯行，警詢後依搶奪未遂罪嫌函送法辦。

據了解，孫姓男子（66歲、粗工）是一名慣竊，這個月9日上午9時22分左右，他隻身來到新北市新莊區成德市場內找尋犯案目標，見吳姓被害人將1300元現金擺放在長褲後方口袋，他尾後跟去趁機將錢偷走。

不料孫男偷錢舉動過大被吳男發現，雙方在市場內發生拉扯，過程中孫男將偷來1300元往人群丟去，趁著現場混亂一陣成功脫逃。被害吳男拾起1300元後，自行離去沒有報案。

後經龍安里里長轉知轄區派出所，成德市場發生搶案，並將孫男掉落現場的手機交給警方查辦，警方受理調閱周邊監視器畫面，鎖定孫男涉嫌，於當晚8時30分左右，循線在新莊區民安路帶同到案。偵詢時，孫男坦承犯行，警詢後依搶奪未遂罪嫌函送法辦。