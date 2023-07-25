國道警投資虛擬貨幣慘賠300萬 9位民眾跟風投錢也賠了

國道警察第二大隊一名謝姓員警，去年1月初投資國外網站「ACI量化機器人」的虛擬貨幣交易，直至去年6月間網站關閉後，累積損失300萬元，期間他還透過社群分享給9位民眾，操作投資，造成每人也損失3萬至30萬元，引發爭議；國道二隊表示，全案是警政署主動發查案件，將再深入調查，依法嚴辦。

據了解，謝姓員警一開始實際入金約70萬元，投資獲利再加碼，至該網站關畢後，驚覺受騙，累積損失300萬元。

當中，張姓等9位民眾，經由社群詢問謝姓員警如何操作，他提供網址及推薦帳號，讓他們也進入網站自行投資，結果也造成財損，每位損失約3萬至30萬元。

國道二隊副大隊長范楊健表示，初步調查謝姓員警本身也是被害人，且無仲介賺取佣金情事，但他身為警察人員分享獲利資訊，並引薦投資，雖有告知投資風險，最終仍造成民眾財損，引發物議，實屬不當，將再深入調查，依法嚴辦。