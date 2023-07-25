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暑期遊客爆量交通大亂 琉球1個半月取締逾400件違規
正值暑假期間，離島熱門景點之一的小琉球湧入大批遊客，造成地方困擾，日前發生旅客騎車不慎與鄉民擦撞，釀2死事故，提升居民出入風險。依警方統計，6月至7月20日取締481件交通違規，相較去年同期增299件，又以未戴安全帽436件為主，違規停車25件為次，警方啟動交通大執法，搭配宣導及畫設禁止臨時停車標線，藉以維護地方交通秩序。
警方表示，小琉球自6月起至7月20日共發生49件交通事故，較去年同期增加11件，取締方面則有481件，其中以未戴安全帽436件為主，較去年同期增加271件，違規停車25件為次，其餘為17件無照駕駛、3件逆向駕駛。
為杜絕違規情事，警方於6月起規畫多場次交通大執法加重取締，於周末結合監理機關執行聯合稽查，並與地方觀光、餐飲、運輸業者聯手實施交通宣導，截至7月20日已辦理17場次。
另會同公所及工務處於7月14日在港區周邊，完成畫設禁止臨時停車標線，從14日至20日已取締20件違規停車，持續於每周五、六在易飲酒場所執行擴大臨檢勤務，增派警力組成快速打擊部隊，確保琉球鄉治安平穩。
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