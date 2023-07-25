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長照悲歌…淡水男疑家門前跌倒過世 8旬母臥床2天無力求援

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

新北淡水區中山北路一段某民宅今發生一起憾事，58歲藍姓男子倒臥屋內死亡多日，而藍男長期照顧88歲臥床老母親多日未進食、無法言語已送醫。新興里長吳錦泉表示，鄰居指藍男23日凌晨5點還曾出門買早餐，但在大門前摔倒疑似撞到頭部，當下連門都無法開，鄰居還協助藍男開門，沒想到沒再看過他出門。

吳錦泉說，經了解藍男是獨自照顧母親，但本周日凌晨5點出門買早餐返家時，大門前摔倒疑似撞到頭部，鄰居當下看到藍男不斷揉頭部撞到部位，也因撞擊力道過大，藍男當下連門都無法開，鄰居還協助藍男開門，沒想到從此未再看過藍男出門。

淡水區長巫宗仁說，目前已聯繫住高雄的兩位孩子前來處理，區公所也派同仁到醫院提供協助。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

藍姓男子88歲母親已送往淡水馬偕救治。圖／淡水區公所提供
藍姓男子88歲母親已送往淡水馬偕救治。圖／淡水區公所提供
淡水區1名獨自照顧久病臥床老母的58歲藍姓男子，今天上午被發現在家死亡多日，母親虛弱躺在房間床上無法言語，可能已數日未進食。記者林昭彰／翻攝
淡水區1名獨自照顧久病臥床老母的58歲藍姓男子，今天上午被發現在家死亡多日，母親虛弱躺在房間床上無法言語，可能已數日未進食。記者林昭彰／翻攝

鄰居 淡水 新北

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