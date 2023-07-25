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影／碰！26歲女騎士疑搶黃燈 撞斷汽車右後照鏡倒地

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

十次車禍九次快！台中市26歲楊姓女騎士，行經台中市豐原區豐原大道八段與豐社路口，疑搶黃燈直行未注意右轉汽車，楊女連人帶車撞上汽車右側，汽車右後照鏡當場斷裂，楊女也倒地、四肢多處擦挫傷。警方調查，雙方均無酒駕，進一步肇事原因有待釐清。

本月21日早上7點多，26歲楊女疑趕上班騎機車上路，行經豐原區豐原大道八段與豐社路口，疑搶黃燈加速直行，未注意65歲戴女所駕駛汽車已打方向燈要右轉，女騎士當場撞上汽車右側，連人帶車慘摔在地，汽車右側後照鏡也當場斷裂。

由於事故時間正值上班尖峰時段，吸引不少用路人與行人注目，熱心民眾報警。警方到場，雙方駕駛皆無飲酒，初判肇因為自小客車未依規定讓車，普重機車未依規定減速，進一步肇事原因有待釐清。

台中市26歲楊姓女騎士疑搶黃燈直行撞上右轉汽車，汽車右後照鏡當場斷裂，楊女四肢多處擦挫傷。警方調查，雙方均無酒駕，進一步肇事原因有待釐清。圖／讀者提供
台中市26歲楊姓女騎士疑搶黃燈直行撞上右轉汽車，汽車右後照鏡當場斷裂，楊女四肢多處擦挫傷。警方調查，雙方均無酒駕，進一步肇事原因有待釐清。圖／讀者提供

台中市 酒駕

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