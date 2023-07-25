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桃園車站商圈大樓電纜線遭竊 餐廳熱到爆沒空調掉生意

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園火車站周邊大樓傳電纜線遭竊，一名竊賊19日凌晨進入南華街一處住商混合大樓，在機房剪斷竊取纜線，隔2天再度犯案，影響大樓住戶、餐廳用電，對此餐廳業者發現停電調閱監視器報案，目前警方已掌握一名游姓男子犯案。

桃園市桃園區南華街與中華路口一棟住商混合大樓，由於門禁較為寬鬆，19日凌晨遭小偷從停車場進入機房剪斷竊取纜線，21日小偷食髓知味再度犯案，導致當天1樓王品集團餐廳「藝奇日本料理」受影響，大樓管理員發現後立即報案。

對此餐廳業者表示，由於大樓纜線遭剪斷竊取，造成店裡的空調設備異常，當天雖然仍有營業，並提前通知用餐顧客，但在酷暑之中沒空調用餐，部分客人因此取消訂位，生意受到些許影響。

桃園分局指出，22日被害人發現經營的料理店停電，前往查看後與大樓管理人員發現大樓電纜線遭剪斷竊取，立即向桃園警分局武陵派出所報案，員警立即依規定受理並積極調閱周邊監視器，目前已掌握一名有多項前科的游姓男子犯案，積極查緝中。

大樓公布竊賊樣貌及監視器畫面，提醒大樓居民多加注意。記者周嘉茹／翻攝
大樓公布竊賊樣貌及監視器畫面，提醒大樓居民多加注意。記者周嘉茹／翻攝
桃園火車站附近南華街一處住商混合大樓遭竊賊闖入剪斷纜線竊取。記者周嘉茹／翻攝
桃園火車站附近南華街一處住商混合大樓遭竊賊闖入剪斷纜線竊取。記者周嘉茹／翻攝

桃園 餐廳 監視器 停電

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