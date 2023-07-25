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颱風還沒來卻傳意外…五峰山區溪水暴漲 2釣客不幸罹難

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣五峰鄉桃山隧道旁上坪溪發生2釣客溺斃意外。來自尖石鄉某部落的54歲范姓男子，昨天一早帶著從台北來的50歲李姓友人前往桃山隧道旁秘境釣魚，未料疑遇上午後雷陣雨、溪水暴漲，2人逃避不及，李男今晨6時許被搜救人員發現遭繩索纏住死亡。今天下午1時許，搜救人員也在2人綑綁繩索的石頭縫中發現范男遺體。

新竹縣消防局指出，李姓與范姓2名男子，昨天一早相約前往桃山隧道旁秘境釣魚，沒想到直到傍晚家屬都聯繫不到人，等到晚間9時許後決定報案。由於天色已晚，消防局今天清晨6點派遣3車9人出發尋人，沒想到在現場發現李男已被繩索纏住死亡，同時於釣魚處下游約100公尺處發現范男的背包，但范男一度下落不明。

警消人員持續搜救，當地村民也出發找人，李、范家屬也趕抵部落焦心等待，就在今天下午1點30分，搜救人員在發現李男遺體及2人綑綁繩索附近的大石頭縫隙中，發現范男遺體。據悉，范男因一度遭湍急水流沖至大石縫中，搜救人員才一度遍尋不著。

消防局表示，近來五峰山區接連下起午後雷陣雨，上坪溪溪水暴漲，水位突然竄高、水流湍急，不排除釣客有可能是發現洪水欲撤離時，不幸發生憾事，不過真正意外及落水原因，仍待檢警釐清。

當地居民也說，兩人不幸罹難的地點是釣魚秘境，只有當地人或部落原住民才知道，從裝備和架設繩索程度看來，2人並非釣魚新手，該處10年前也曾發生過類似意外。

李男大體稍早已由消防人員運送回岸邊。圖／新竹縣消防局提供
李男大體稍早已由消防人員運送回岸邊。圖／新竹縣消防局提供
搜救人員在兩人釣魚處下游約100公尺處發現范男的背包。圖／新竹縣消防局提供
搜救人員在兩人釣魚處下游約100公尺處發現范男的背包。圖／新竹縣消防局提供
搜救人員合力將范男大體運上岸。圖／新竹縣消防局提供
搜救人員合力將范男大體運上岸。圖／新竹縣消防局提供

新竹 洪水 原住民

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