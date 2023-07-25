聽新聞
test
0:00 / 0:00
溪流驚見女性裸屍 警力動員打撈真相讓人尷尬
「溪裡發現女屍！」苗栗縣卓蘭鎮老庄溪一帶前天中午有民眾驚見溪裡疑似有浮屍，消防及警員、偵查隊人員趕往現場查看，下水打撈後才發現「浮屍」原來只是被丟棄的人偶，可能是情趣用品，化解一場虛驚，但也被弄得啼笑皆非。
當天中午有民眾經過現場附近，瞄到一旁的溪裡有具肉色物體，用手機相機拉近一看，竟露出完整四肢及皮膚，疑似浮屍，嚇得立刻報案，警方及消防人員獲報緊急到場處理，全副武裝下水打撈，卻發現竟是一具廢棄的女性模特人偶，有點像服飾店用的人體模特兒，但四肢可彎曲，外觀從頭到腳都像完整真人，應是「矽膠娃娃」，被誤認為屍體，讓大家既尷尬又哭笑不得。
大湖警方呼籲，請民眾勿隨意棄置垃圾，共同維護自然環境，違者可依廢棄物清理法移請環保局裁罰。
苗栗縣竹南鎮港墘里的蜆仔溝3年前也曾出現一具女性「浮屍」卡在橡皮壩上，警方查看發現只是一具被人棄置在圳溝內的充氣娃娃，但許多民眾不知情頻頻報警，讓警方電話接不完，只好向港墘里長林裕章求助，他在臉書PO文拜託大家「不要再報案了」，最後並由林裕章請鎮公所清潔隊幫忙打撈清除。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言