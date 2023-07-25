前員工疑侵占貨款挨告 莽男不爽潑汽油縱火被羈押

許姓男子涉嫌侵占前公司近8萬貨款，遭前公司提告侵占，不料許男這個月23日凌晨潛入前公司潑灑汽油縱火，所幸未釀人員傷亡。案經新莊警追查，於翌日上午循線在新莊區建福路許男住處逮人，一併帶回偵辦，警詢後依公共危險、恐嚇等罪嫌移送法辦，檢察官複訊後向法院聲請羈押獲准。

據了解，許姓男子（36歲）原是新北市新莊區思源路一家貨運行配送司機，3個月前他突然向公司離職，貨運公司清查其經手貨款，發現短少近8萬元，經詢問許男他卻交代不清，貨運公司怒對許男提起侵占告訴。

許男自認為沒有侵占公款，反被公司誣指十分氣憤，這個月20日前後，他騎著機車帶著一瓶1公升寶特瓶，隨機來到新北市樹林區一家加油站，將寶特瓶空瓶加滿汽油。這個月23日凌晨3時33分左右，他帶著裝滿汽油的寶特瓶，騎機車來到新莊區思源路前東家公司。

許男偷偷潛入貨運公司內，先觀察有無人在裡面，隨後打開寶特瓶蓋，將瓶內汽油往大門周遭貨物潑灑，旋即點火後騎車逃離，為躲避警方追查，他騎車在大台北地區亂繞，一路從新北新莊、台北最後騎至桃園，再換搭友人所駕駛汽車返回新北市新莊區健福路59巷住處。