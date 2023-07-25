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北市超商、公園驚傳摸屁狼 2女子報案提告性騷擾 警鎖定犯嫌
台北市驚傳摸屁狼，2名20多歲年輕女子昨今2日分別報案，遭到一名男子從背後襲臀性騷擾，犯案地點分別在超商ATM前和公園。士林警分局後港所獲報後，已掌握25歲男子涉案，將通知到案說明，全案朝性騷擾罪嫌偵辦中。
警方指出，昨日接獲女子報案稱，7月24日晚間在超商ATM領錢，突然遭人從背後環抱，觸摸左邊臀部。女子也在臉書社群上發文指出，當下大聲斥責男子「幹嘛摸我、你有事嗎？」男子竟疑似想裝熟，靠近說類似「是我啊」等語，後續悠哉離開超商。
警方指出，昨獲報後到場，涉案男子已離開超商，經調閱監視器比對身分，已掌握男子身分，並發出通知書，犯嫌為近期出沒轄區的25歲男子，全案受理性騷擾申訴，及性騷擾告訴。
女子po文指出，當下她沒立刻報警，讓警方依現行犯逮捕，導致犯嫌囂張在附近閒晃，心裡滿是懊悔；她提醒附近居民小心可疑男子，不要成為下一個受害者，如果不慎遇到，可拍照留證並趕快報警。
警方稍早指出，今又有另一名女子報案，於今年6月底在某公園遭男子從背後襲臀，警方受理後掌握疑為同一名男子所為，將迅速查緝犯嫌到案。
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