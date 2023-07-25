影／白天闖空門偷到錢 匆忙塞口袋露出來 警機警逮人

曾姓男子在新北市瑞芳區發現一家中藥行側門未關好，涉嫌侵入並偷走4600元，急忙塞進褲袋時紙鈔露出。警員盤查發現言行有異，曾男說來找朋友，警員聯絡屋主回來確認，曾見無法脫身，指警在找麻煩，嗆「要輸贏嗎？警察卡大哦？」轉身路逃離時與警員拉扯，警員噴辣椒水制伏，帶回偵詢後送辦。

警員機警抓住竊嫌，屋主將這段過程公布在臉書「瑞芳大小事」社團，感謝還好有警員的協助，當場逮人，追回所有被偷的現金，並提醒瑞芳鄉親出門時，一定要檢查門窗是否關好，「不然連大白天小偷一樣會來」。

年約40歲曾男23日下午3點多步行經過瑞芳區中山路一家中藥行時，看到正門的玻璃門關閉，但一旁的金屬側門虛掩，沒有關好。曾從側門進入中藥行偷得4600元，再從側門走出時，莊姓警員騎機車經過，發現他在騎樓神色有異，停車盤查。

莊員看到曾男的長褲口袋露出現金，因為知道曾男平時多在火車站一帶走動，詢問現金來源，曾男說做工賺來的。問曾為何來這裡，回說來找友人「小白」。警員聯絡上屋主後，請他回家與「朋友」見面。