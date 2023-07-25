淡水男子猝死家中將近1周 臥床老母氣若游絲可能數日未進食

新北市疑又發生長照悲劇，淡水區1名獨自照顧久病臥床老母的58歲藍姓男子，今天上午被發現死在家裡，母親虛弱躺在房間床上無法言語。警方從屍體狀態初估藍男死亡將近1個星期，老母親則可能也已數日未進食。

淡水區中山北路1段247巷某社區居民，今天上午發現2樓鄰居已經多日沒有出門，且家裡傳出惡臭，趕緊聯絡里長於11時許報案求助，警方會同消防隊和里長破門，赫然發現有藍姓男子倒臥屋內已死亡多日，另1名老婦人因行動不便躺臥房間床上，身體非常虛弱無法言語，救護車趕緊將老婦送至淡水馬偕醫院急診。

初步了解，該戶雖非列管的弱勢家庭，平日只有母子同住，由藍姓男子獨自照顧老母親。員警依男子的屍體狀態，初估死亡時間將近1周，若老婦生活無法自理，則可能已經多日未進食。

該戶詳細家庭狀況目前仍由里長協助了解當中，警方已通知到其他家屬，將從高雄北上處理後事。 ※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線