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訪「扁柏神殿」摔6公尺腳踝受傷 山友今搭直升機下山
林姓男子4人前天從宜蘭南山部落入山，前往宜蘭新竹交界處的喀拉業山，回程經過「扁柏神殿」，往米羅山約1公里處時，其中一對男女不慎從6公尺高處摔落，腳踝受傷，消防局獲報後考慮申請空勤直升機吊掛，山區起霧無法抵達，今天上午直升機出動，順利吊掛，送往花蓮救治。
宜縣消防局調查，36歲林男與3名友人共2男2女，23日從南山部落可法橋入山，今由塔雅府山前往喀拉業山，24日回程時，經過「扁柏神殿」往米羅山方向約1公里處，不慎從6公尺處掉落，右腳踝扭傷腫脹，且有頭暈，惟意識清醒，中午12時42分許報案求助。
消防局獲報，派遣特搜大隊、大同、宜蘭、壯圍、三星、員山、礁溪、馬賽等8隊人馬共13人救援，下午4時入山，直到夜晚仍未抵達，搜救人員攜帶重裝可能要花費2到3天，考慮申請空勤總隊出動直升機吊掛；事故點樹林密布且晚上起霧，直升機無法降落，林男4人只能先在附近工寮休息一晚。
今天上午5時許，消防局搜救人員繼續進發，並建議林男等人前往離事故點約1公里的吊掛場所，林男5時25分許開始移動；6時35分，消防局申請空勤直升機，7時39分林男4人抵達吊掛點，天氣狀況良好；8時11分，直升機起飛，37分到達吊掛點開始作業。
空勤總隊共吊掛2人，除了林男還有1名擦傷民眾，另外2人自行下山；空勤總隊上午9時2分許完成吊掛，地面消防局人員返隊；直升機32分抵達花蓮德興棒球場，再由花蓮縣消防局將林男送往慈濟醫院救治，擦傷民眾傷勢不重，自行離開。
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