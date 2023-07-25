男子暴斃醫院停車場 檢警相驗查死因

雲林縣呂姓男子昨天深夜被人發現倒臥在醫院停車場，一腳掛在客貨車內，身體、臉部在車外，院方據報協助送急診仍於今天凌晨不治，今天上午檢警相驗，男子為心臟血管疾病發作導致心因性休克，為自然死亡。

警方調查，昨天深夜11點53分，嘉義市聖馬爾定醫院陳姓駐衛警接獲民眾告知有人倒在倒車場，陳員、民眾及醫護人員前往查看，發現有名男子似已無生命跡象，腳掛在客貨車內，身體、臉部在車外，駐衛警與醫護人員緊急將男子送往急診室搶救，延至今天凌晨零點56分不治。

經查並通知家屬確認身分男子為55歲雲林縣呂姓男子，不知為何原因在停車場暴斃，今天上午檢警相驗，男子為心臟血管疾病發作導致心因性休克死亡。