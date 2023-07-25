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裝潢工經商失敗被師父收容13年 卻因師母嘲諷行凶殺人

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市一名李姓中年男子生意失敗，長年寄居學徒時的陳姓老闆家打雜，被廖姓老闆娘嘲諷嫌棄「沒路用」，懷恨已久，今年3月某晚見老闆娘責備其他家人，突然暴怒，將對方推入3米深的水溝又活活掐死，今天被桃園地檢署依殺人罪起訴。

據了解，李男（57歲）年輕時曾跟陳姓老闆學裝潢功夫，出師後自己開業，但經營不善倒閉，在外流離失所10餘年，13年前才被陳姓老闆接回家住。李男雖然靠協助裝潢、清潔等工作換取溫飽和安身處所，但時常遭廖姓老闆娘嫌棄「沒路用」，而廖女除了嘲諷李男，也常為了小事大罵其他家人，因此引來殺機。

檢警調查，今年3月14日晚間7時許，李男見廖女為了小事動手打其他家人，氣憤之下，拖著廖女撞壞住處1樓後花園鐵門，將人丟進後院旁3米深水溝。後來，他見廖女沒動靜，搬木梯爬下水溝查看，結果廖女突然清醒將他痛罵一頓，氣憤之下，活活將對方掐死。

事發後，廖女家人見情況不對，隨即將2人從水溝拉起並對廖女CPR，李男也驚覺自己下手太重，也幫忙引導救護車救人，但廖女送醫仍宣告不治。

偵訊時，李男承認廖女摔落深溝和脖子被掐可能死亡，也承認動手，但他辯稱只是想給對方教訓，不知後果如此嚴重；檢方調閱監視器和相關物證，認定李男涉犯殺人罪，全案今天偵結起訴。

李男難忍廖姓師母嘲諷，今年3月氣憤將人推下3米深溝又活活將人掐死，今天被桃園地檢署起訴殺人罪。記者翁唯真／翻攝
李男難忍廖姓師母嘲諷，今年3月氣憤將人推下3米深溝又活活將人掐死，今天被桃園地檢署起訴殺人罪。記者翁唯真／翻攝

老闆娘 家人 殺人

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