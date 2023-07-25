颱風杜蘇芮進逼2山友跌邊坡受傷 花蓮空勤即刻救援吊掛送醫

中颱杜蘇芮步步進逼，宜蘭縣大同鄉邊吉岩山區有兩名山友跌落斜坡腳部受傷，其中一人還出現高山症現象，急需救援。空勤總隊花蓮駐地今天出動，搶在陸警發布前，將兩名傷者救下山，送往花蓮慈濟醫院救治。

一支4人登山隊23日由宜蘭縣大同鄉南山部落可法橋入山，往塔雅府山至喀拉業山，38歲林姓山友及44歲方姓女山友，不慎跌落約6公尺高的斜坡，造成右腳腫脹無法施力，此外，林男也有頭痛、噁心、呼吸急促等高山症的狀況。