颱風杜蘇芮進逼2山友跌邊坡受傷 花蓮空勤即刻救援吊掛送醫
中颱杜蘇芮步步進逼，宜蘭縣大同鄉邊吉岩山區有兩名山友跌落斜坡腳部受傷，其中一人還出現高山症現象，急需救援。空勤總隊花蓮駐地今天出動，搶在陸警發布前，將兩名傷者救下山，送往花蓮慈濟醫院救治。
一支4人登山隊23日由宜蘭縣大同鄉南山部落可法橋入山，往塔雅府山至喀拉業山，38歲林姓山友及44歲方姓女山友，不慎跌落約6公尺高的斜坡，造成右腳腫脹無法施力，此外，林男也有頭痛、噁心、呼吸急促等高山症的狀況。
空勤花蓮駐地勤務第一大隊第三隊表示，今早接獲總隊通知，考量杜蘇芮颱風進逼，即刻出任務，正駕駛陳國勝、副駕駛姜介山、機工長丁湘泉與共勤的消防署特搜隊員張力家、游皓中，一早起飛到患者所在的邊吉岩山區，以吊環、吊籃將兩名傷患吊掛救起，飛向花蓮德興棒球場旁空地，上午9時33分降落，由花蓮消防局救護車接駁送醫。
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