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草漯沙丘夕陽美！女拍到天黑太忘我 竟迷失沙漠走不出

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

新北市一名邱姓女子昨傍晚到桃園市打卡熱點「草漯沙丘」拍攝夕陽美景，卻因沒注意到時間，待天色昏暗要返家時找不到離開的路，在沙丘中打轉近1小時，對此大園警方獲報到場救援，協助邱女平安脫困。

桃園市觀音區的草漯沙丘因綿延8公里的「沿海沙漠」特殊地形，加上成排的發電風車佇立及夕陽西下的美景，被網友稱為「台版撒哈拉沙漠」，近年來成為拍照打卡的熱門景點，吸引許多愛好攝影人士取景拍照。

邱女昨傍晚4點多，從新北市板橋區騎車到草漯沙丘，想要拍攝夕陽景色，當下邱女被美景吸引沒注意到時間，等到日落要返家時，卻因天色昏暗照明不足，且附近又是一片沙漠，導致迷失方向不知該往哪裡走，在沙丘打轉近1小時找不到離開的路，最後報警求助。

大園分局潮音派出所警方獲報趕到現場，利用手電筒的燈光指引，持續與邱女電話聯繫確認位置，將受困的邱女平安救出，邱女對於警方的熱心協助表示感謝。

桃園市觀音區草漯沙丘被網友稱為「台版撒哈拉沙漠」。圖／大園警分局提供
桃園市觀音區草漯沙丘被網友稱為「台版撒哈拉沙漠」。圖／大園警分局提供
新北市一名邱姓女子在草漯沙丘拍夕陽，沒注意天色已暗結果迷失沙丘報警。圖／大園警分局提供
新北市一名邱姓女子在草漯沙丘拍夕陽，沒注意天色已暗結果迷失沙丘報警。圖／大園警分局提供

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