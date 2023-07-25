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男子受傷就醫遇塞車 警連忙開道衝刺救人
「趕快！警察先生可以幫我們一下嗎？」高雄陳姓男子昨天操作機器，不慎割傷右手食指，血流不止，妻子驚愕到路邊揮手求救，正巧鳳山警分局警車路過，立即為他們開道，在交通尖峰時段，1.5公里路程只耗5分鐘，便送陳男到醫院急救，令家屬一再感謝警方協助。
昨天下午5點多，鳳山警分局文山派出所警員巡邏經過鳳山區力行路，發現陳婦跑來招手，直呼「趕快！趕快！」向警方求助稱。
員警立即下車，發現63歲的陳姓男子的手指鮮血直流，才知道陳在鐵工廠工作，不慎被機器割傷，他們等不及救護車，準備由兒子開車載去醫院，但是，正逢下班時刻交通擁塞，正巧見到警車才揮手求助。
員警立刻回應，「我們幫妳開道！」，隨即打開巡邏車警報器及警示燈，引領陳的車一路疾馳，到鳳山醫院1.5公里路程約5分鐘到達，趕緊就醫，陳的家人才鬆一口氣，頻感謝員警幫忙。
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