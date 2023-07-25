快訊

最新民調曝光！賴清德第一 治國能力領先柯文哲15個百分點

評／台南「森山市集」爆商標爭議 避免商標被搶律師指關鍵在這一點

三星摺疊機Galaxy Z Fold5厚度變薄！Tab S9、Watch6定價意外曝光「它」竟降價

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子受傷就醫遇塞車 警連忙開道衝刺救人

聯合報／ 記者林保光／即時報導

「趕快！警察先生可以幫我們一下嗎？」高雄陳姓男子昨天操作機器，不慎割傷右手食指，血流不止，妻子驚愕到路邊揮手求救，正巧鳳山警分局警車路過，立即為他們開道，在交通尖峰時段，1.5公里路程只耗5分鐘，便送陳男到醫院急救，令家屬一再感謝警方協助。

昨天下午5點多，鳳山警分局文山派出所警員巡邏經過鳳山區力行路，發現陳婦跑來招手，直呼「趕快！趕快！」向警方求助稱。

員警立即下車，發現63歲的陳姓男子的手指鮮血直流，才知道陳在鐵工廠工作，不慎被機器割傷，他們等不及救護車，準備由兒子開車載去醫院，但是，正逢下班時刻交通擁塞，正巧見到警車才揮手求助。

員警立刻回應，「我們幫妳開道！」，隨即打開巡邏車警報器及警示燈，引領陳的車一路疾馳，到鳳山醫院1.5公里路程約5分鐘到達，趕緊就醫，陳的家人才鬆一口氣，頻感謝員警幫忙。

陳姓男子手指遭機器割傷，陳妻攔警車求助。記者林保光／翻攝
陳姓男子手指遭機器割傷，陳妻攔警車求助。記者林保光／翻攝

警車 警察

延伸閱讀

解決竹科塞車噩夢 竹北高鐵聯絡道直達力行路拚10月完工

三寶女駕駛車倒退嚕以為遭撞 下車理論警來才知理虧

中職／慘！羅昂食指骨折脫離戰線 林岳平盼新洋投8月到位

影／高雄鳳山道路盼到刨鋪 竟意外揪出管線大破漏！

相關新聞

獨／國道警引薦9人投資虛擬貨幣遭騙 警政署發查

國道公路警察局一名謝姓員警，去年1月透過「ACI量化機器人」網站投資虛擬貨幣「大賺」近300萬，他陸續引薦9人加入投金，...

2釣客約五峰鬼澤步道釣魚 疑遇溪水暴漲1死1失蹤

新竹縣五峰鄉鬼澤步道發生山域事故，李姓與范姓2名男子，昨天一早相約前往鬼澤步道釣魚，沒想到直到傍晚家屬都聯繫不到人，等到...

影／天使輪沉沒貨櫃落海漂流 陳建仁：海面已無貨櫃漂流

在高雄港一港口外錨區沉沒的貨櫃輪「天使輪」，21日事發時，船上600多只空櫃落海漂流，截至昨天下午3時，累計打撈漂流貨櫃...

竹市警偵辦詐團 將計就計夾藏「冥紙鈔」成功逮車手

國內詐騙猖獗，歹徒喬裝性交易者、馬伕、夾娃娃機店消費者、被害人親友等方式行騙，竹市警方埋伏圍捕一名面交取款車手，將計就計...

男子受傷就醫遇塞車 警連忙開道衝刺救人

「趕快！警察先生可以幫我們一下嗎？」高雄陳姓男子昨天操作機器，不慎割傷右手食指，血流不止，妻子驚愕到路邊揮手求救，正巧鳳...

男子自學鋼琴「修煉愛情」 戀愛詐騙不法所得千餘萬

29歲郭男日前夥同2名同鄉男子，把位於屏東鹽埔的住家改為愛情公寓詐騙機房，備有鋼琴、情商書籍等，透過交友軟體結識被害人，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦