影／天使輪沉沒貨櫃落海漂流 陳建仁：海面已無貨櫃漂流

在高雄港一港口外錨區沉沒的貨櫃輪「天使輪」，21日事發時，船上600多只空櫃落海漂流，截至昨天下午3時，累計打撈漂流貨櫃293只，進度近5成。本報記者昨天前往高雄港南星計畫區查看，仍目擊近百貨櫃漂散在堤岸，有些擱淺有些沈沒，場面十分震撼。

屏東縣長周春米今天與語央災害應變中心視訊連線時也表示，屏東縣是此次颱風首當其衝的縣市，天使輪貨櫃都漂在東琉線航道上，漁民很耽心安全，希望中央協助。