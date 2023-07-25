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影／天使輪沉沒貨櫃落海漂流 陳建仁：海面已無貨櫃漂流

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

高雄港一港口外錨區沉沒的貨櫃輪「天使輪」，21日事發時，船上600多只空櫃落海漂流，截至昨天下午3時，累計打撈漂流貨櫃293只，進度近5成。本報記者昨天前往高雄港南星計畫區查看，仍目擊近百貨櫃漂散在堤岸，有些擱淺有些沈沒，場面十分震撼。

屏東縣長周春米今天與語央災害應變中心視訊連線時也表示，屏東縣是此次颱風首當其衝的縣市，天使輪貨櫃都漂在東琉線航道上，漁民很耽心安全，希望中央協助。

行政院長陳建仁今天表示，關於天使輪的事情，昨天已經指示交通部應該要積極來辦理，也派交通部祁次長到現場去指揮。他說，現在根據空拍的紀錄，海面上已經沒有漂浮的貨櫃存在，而且有關沉船漏油事件的防治也都做得相當好，現在除油船也已經待命當中，萬一有漏油現象的話，相關單位可以馬上處理，他強調，這一件事情都有在掌握當中。

天使輪貨櫃沉沒造成600貨櫃落海，本報昨直擊南星計畫區附近堤岸仍有近百貨櫃擱淺或沈入海中。記者劉學聖／攝影
天使輪貨櫃沉沒造成600貨櫃落海，本報昨直擊南星計畫區附近堤岸仍有近百貨櫃擱淺或沈入海中。記者劉學聖／攝影
天使輪貨櫃沉沒造成600貨櫃落海，本報昨直擊南星計畫區附近堤岸仍有近百貨櫃擱淺或沈入海中。記者劉學聖／攝影
天使輪貨櫃沉沒造成600貨櫃落海，本報昨直擊南星計畫區附近堤岸仍有近百貨櫃擱淺或沈入海中。記者劉學聖／攝影
行政院長陳建仁今天上午前往中央災害應變中心視察防颱整備情況，他說，根據現場空拍的紀錄，海面上已經沒有漂浮的貨櫃存在。記者王長鼎／攝影
行政院長陳建仁今天上午前往中央災害應變中心視察防颱整備情況，他說，根據現場空拍的紀錄，海面上已經沒有漂浮的貨櫃存在。記者王長鼎／攝影

高雄港 漏油 陳建仁 周春米 颱風

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