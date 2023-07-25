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2釣客約五峰鬼澤步道釣魚 疑遇溪水暴漲1死1失蹤

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣五峰鄉鬼澤步道發生山域事故，李姓與范姓2名男子，昨天一早相約前往鬼澤步道釣魚，沒想到直到傍晚家屬都聯繫不到人，等到晚間9時許後決定報案，由於天色已晚，搜救隊今天清晨出發尋人，沒想到在現場發現50歲李男被繩索纏住已經死亡，另一名54歲的范男目前仍未尋獲，救難人員持續搜救中。

新竹縣消防局表示，今天上午6點許，消防局派遣3車9人上山搜尋，就在桃山隧道出口處旁下方的鬼澤步道上坪溪，發現李男卡在繩索上已明顯死亡，立即將其拉上岸，另一人目前仍失聯中，今上午9時許，同時於釣魚處下游約100公尺處發現范男的背包。

消防局表示，昨天五峰山區大雨，上坪溪溪水暴漲水位高、溪水湍急，不排除釣客有可能是發現洪水欲撤離時，不幸發生憾事。

五峰鄉鬼澤步道為當地頗具盛名的景點，最高可登上海拔1030公尺處，能眺望整個和平部落的景色，天氣晴朗時，更能望見五峰全景，以及遠處的五指山，如遇霧起，一片白茫茫，彷如仙境。

今上午9時許，新竹縣消防局在鬼澤步道上坪溪下游約100公尺處發現范男的背包。圖／新竹縣消防局提供
今上午9時許，新竹縣消防局在鬼澤步道上坪溪下游約100公尺處發現范男的背包。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣五峰鄉鬼澤步道發生山域事故，目前已知1死1失聯。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣五峰鄉鬼澤步道發生山域事故，目前已知1死1失聯。圖／新竹縣消防局提供

新竹 洪水

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