2釣客約五峰鬼澤步道釣魚 疑遇溪水暴漲1死1失蹤

新竹縣五峰鄉鬼澤步道發生山域事故，李姓與范姓2名男子，昨天一早相約前往鬼澤步道釣魚，沒想到直到傍晚家屬都聯繫不到人，等到晚間9時許後決定報案，由於天色已晚，搜救隊今天清晨出發尋人，沒想到在現場發現50歲李男被繩索纏住已經死亡，另一名54歲的范男目前仍未尋獲，救難人員持續搜救中。

新竹縣消防局表示，今天上午6點許，消防局派遣3車9人上山搜尋，就在桃山隧道出口處旁下方的鬼澤步道上坪溪，發現李男卡在繩索上已明顯死亡，立即將其拉上岸，另一人目前仍失聯中，今上午9時許，同時於釣魚處下游約100公尺處發現范男的背包。

消防局表示，昨天五峰山區大雨，上坪溪溪水暴漲水位高、溪水湍急，不排除釣客有可能是發現洪水欲撤離時，不幸發生憾事。