上山問卷調查迷失方向 男困大凍山三角亭今晨脫險
王姓男子昨與同伴前往台南白河大凍山執行南市府觀旅局問卷調查，因山路不熟且未帶手機，下山時「走過頭」迷途山中，同伴昨晚報案，今早經山友發現王男在三角點涼亭等待救援，才平安脫險。
白河大棟山是近年台南及嘉義地區相當熱門登山景點，攀登者越來越多，據知，南市府觀旅局針對山友針對周遭觀光設施執行問卷調查，63歲王某及另名男子昨上山分頭訪問，傍晚天黑下山未在約定地點會合，男子緊急報案。
消防局昨晚6點55分獲報，調派鄰近關嶺分隊4車5人，由第一大隊副大隊長陳永昌帶隊上山協尋，至深夜10點半未發現王男，決定先行收隊今早再上山。
今上午約7點半，有山友在大凍山三角點涼亭處發現王男，通報消防局後，陪同下山到土地公停車場，王意外在山上「過夜」幸未受傷，精神略顯疲憊，已順利返家休息。
經查，王錯過與友人約定的地點，持續往在曾文水庫方向沿著山路南行約近3公里，後驚覺不對勁才折返，最後來到山友常出沒的大凍山三角點涼亭漏夜等待協助，幸上午平安脫險。
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