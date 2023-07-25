上山問卷調查迷失方向 男困大凍山三角亭今晨脫險

王姓男子昨與同伴前往台南白河大凍山執行南市府觀旅局問卷調查，因山路不熟且未帶手機，下山時「走過頭」迷途山中，同伴昨晚報案，今早經山友發現王男在三角點涼亭等待救援，才平安脫險。

白河大棟山是近年台南及嘉義地區相當熱門登山景點，攀登者越來越多，據知，南市府觀旅局針對山友針對周遭觀光設施執行問卷調查，63歲王某及另名男子昨上山分頭訪問，傍晚天黑下山未在約定地點會合，男子緊急報案。

消防局昨晚6點55分獲報，調派鄰近關嶺分隊4車5人，由第一大隊副大隊長陳永昌帶隊上山協尋，至深夜10點半未發現王男，決定先行收隊今早再上山。

今上午約7點半，有山友在大凍山三角點涼亭處發現王男，通報消防局後，陪同下山到土地公停車場，王意外在山上「過夜」幸未受傷，精神略顯疲憊，已順利返家休息。