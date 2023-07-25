高雄球棒隊街頭砸車 疑誤認車輛店家BMW遭殃

高雄市苓雅區今天凌晨發生街頭砸車事故，7名男子分乘3輛轎車，在某居酒屋前下來4名男子，拿球棒就對店前的BMW轎車一陣猛砸，警方據報到場，滋事的3輛轎車逃逸。警方循線逮捕其中1名洪姓男子涉嫌滋事，正調查全案。

據了解，今天凌晨2時左右，洪姓男子（26歲）涉嫌夥同另6名男子，分乘3輛轎車，到高雄市苓雅區苓雅二路與仁德街口，見1輛白色BMW轎車停在居酒屋前，其中1輛轎車直接撞擊BMW轎車，後來2輛車上下來4名男子，便拿球棒砸損這輛BMW轎車和另2輛機轎車，上車逃逸。

警方據報到場，得悉遭砸的BMW轎車與另2輛轎車，都是居酒屋老闆、股東和朋友的轎車，他們也不知道為何對方要砸車，不過，事發前，曾有1名客人講電話疑與對方衝突，稱他就在居酒屋，不久這名客人和1名女子離去後不久，這群人就來砸車。

警方根據訂位資料，找到這名李姓男子（27歲），才查出李、洪曾有幾萬元的債務糾紛，警方今天凌晨立即趕赴高雄市鳳山區，拘捕洪姓男子到案，據查，李曾有1輛BMW轎車，遇洪在電話衝突後，稱他在居酒屋，洪才夥人誤當停在店前的BMW是李姓男子的車，涉嫌砸車。