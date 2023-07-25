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影／中年保全胃痛、冒汗又吐不要輕忽 送醫竟是心臟問題

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市54劉姓保全身體不適，騎車就醫半途胃痛、冒冷汗，急停在待轉停車格，臉色發白。巡邏警員林佳慶發現，劉男相關徵狀與心臟病患者相似，經送醫檢視確實為心臟問題導致胃痛，及時救回一命。

前天深夜11點多，大雅警分局頭家所巡佐賴志明、警員林佳慶在路上巡邏，發現潭子區福貴路與環中東路口，一名男子將機車停放在待轉停車格內，自己蹲在一旁，警方見狀上前關心。

「我胃好痛，要去醫院途中，真的受不了就停車…」劉姓保全一臉慘白蹲在路旁，並向警方說他原本上晚班，因胃痛不適向同事調假，正準備要去醫院檢查，沒想到騎到半路胃痛加劇、直冒冷汗，受不了只好停車休息。

警員林佳慶的家中成員有護理背景，根據林觀察，劉雖說只是胃痛，但談話過程中劉全身冒冷汗、身體緊縮，且有嘔吐情形，認為劉男的情況與心臟病患者病發時相似，不敢大意。

經警方詢問，劉男心臟確實裝有支架，且胃痛伴隨胸悶感覺，林員擔心病情加劇，立即撥打119由救護人員協助送醫。

劉男送醫後表示，沒想到身體出狀況，真的是心臟問題導致，幸好有遇到警方積極確認，否則還以為只是單純胃痛而輕忽，感覺與死神擦身而過，想想都覺害怕，感謝警方相助。

台中市54劉姓保全身體不適，胃痛、冒冷汗，蹲在路旁臉色發白。警員林佳慶發現，劉男相關徵狀與心臟病患者相似，經送醫檢視確實為心臟問題導致胃痛，及時救回一命。圖／讀者提供
台中市54劉姓保全身體不適，胃痛、冒冷汗，蹲在路旁臉色發白。警員林佳慶發現，劉男相關徵狀與心臟病患者相似，經送醫檢視確實為心臟問題導致胃痛，及時救回一命。圖／讀者提供
台中市54劉姓保全身體不適，胃痛、冒冷汗，蹲在路旁臉色發白。警員林佳慶發現，劉男相關徵狀與心臟病患者相似，經送醫檢視確實為心臟問題導致胃痛，及時救回一命。圖／讀者提供
台中市54劉姓保全身體不適，胃痛、冒冷汗，蹲在路旁臉色發白。警員林佳慶發現，劉男相關徵狀與心臟病患者相似，經送醫檢視確實為心臟問題導致胃痛，及時救回一命。圖／讀者提供

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