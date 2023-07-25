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高雄婦聽信網友投資244萬 欲再匯63萬遭警攔阻

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄69歲王姓婦人透過臉書認識年輕男網友，兩人私下互加line帳號聯繫，男網友為了利誘王女投資，還曾傳出多張個人照取得王女信任，他介紹王女投資香港彩金，保證獲利300倍，穩賺不賠，而王女因此先後匯款244萬，將再匯63萬元時，行員直覺王女遭遇詐騙，趕緊通知警方協助。

梓官分駐所表示，上周三上午9時許接獲郵局通報，隨即派員前往了解案情，據王女透露，她自教職員退休，在網路結識某男，雖從未與他實際見過面，卻已多次透過銀行匯款244萬，投資該男介紹的香港彩金。

而梓官所警員前往了解案情當天，正是該男向王女誆稱如欲領取彩金，需要先向稅務局繳納印花稅63萬元，王女稱只是正常投資，她照友人指示赴郵局匯款，並表示會作好風險控管，無須警方介入關心。

警員擔心王女辛苦一輩子的積蓄付諸流水，在郵局內不斷苦口婆心勸阻王女匯款，警員突然靈機一動，見王女仍堅信從未見過面的男網友詐騙話術，就取出自己手機打開line軟體，他向王女表示「平時也有一堆陌生女生加他line」但只要一加入好友，後面的模式，就會跟王女遇到的一模一樣。

「如果是詐騙集團，一定不敢接電話」警向王女說明後，當場要她打視訊給對方，要看接聽電話的人，是否正是王女照片中的男子。王女接受警方建議，當場撥出視訊電話，對方並沒有接聽，王女才恍然大悟，原來之前匯出的244萬全給了詐騙集團，不敢再匯63萬元了。

男網友為了取信受害人，還貼出不少個人照片。記者古和純／翻攝
男網友為了取信受害人，還貼出不少個人照片。記者古和純／翻攝

詐騙集團 郵局 臉書

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