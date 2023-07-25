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4女生烈日下挑戰50天徒步環島 台中警切特產西瓜為她們消暑

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

天氣炎熱，來自桃園的4名女高中畢業生頂著烈日，利用還沒上大學的空檔徒步環島，計畫50天完成壯舉。她們行經台中市烏日警分局麗水派出所時，向員警借廁所，所長黃男吉熱情邀請他們入所休息，並招待她們吃龍井著名的西瓜消暑，讓女學生們感受到祝福和濃濃的人情味。

女學生22日下午穿著防曬裝備向員警借用廁所，黃男吉見她們袖套、墨鏡全副武裝，並拖著貼有「徒步環島」標語的小拖車，即邀請她們入內休息，還請志工切西瓜招待。

女學生說，為了在上大學前留下青春記憶，決定徒步環島。她們從桃園市埔心區出發一路向南，每天頂著30度以上高溫行走，靠著不怕困難、互相合作精神，已走了第7天、徒步110公里，稍作休息後便繼續往南走。

員警替她們加油打氣，女學生們感謝員警及志工的熱情關懷，表示一定會完成徒步環島計畫。

台中市烏日警分局麗水派出所員警祝福女學生們徒步環島順利。圖／民眾提供
台中市烏日警分局麗水派出所員警祝福女學生們徒步環島順利。圖／民眾提供
女學生們的小拖車上寫著「徒步環島」字樣。圖／民眾提供
女學生們的小拖車上寫著「徒步環島」字樣。圖／民眾提供
台中市烏日警分局麗水派出所所長黃男吉（左）祝福女學生們徒步環島順利。圖／民眾提供
台中市烏日警分局麗水派出所所長黃男吉（左）祝福女學生們徒步環島順利。圖／民眾提供
台中市烏日警分局麗水派出所員警祝福女學生們徒步環島順利。圖／民眾提供
台中市烏日警分局麗水派出所員警祝福女學生們徒步環島順利。圖／民眾提供

徒步環島

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