2對夫妻攀登太平山秘境「三星池」驚傳1人失蹤

聯合報／ 記者戴永華陳敬丰／宜蘭即時報導

杜蘇芮颱風逐漸接近，宜蘭卻傳出登山意外。2對夫妻於24日相約前往太平山區，探訪秘境「三星池」，下午1點多返回登山口時，發現少了1個人，下午通報消防局幫忙尋找，由於颱風可能帶來山區豪雨，縣消防局立即動員與羅東林管處共12人漏夜上山找人。

縣消防局接獲報案失聯地點，位於太平山往翠峰湖12.6公里，即三星池登山口往三星池之間。據了解，這兩對夫妻登山客於24日上午8點多入山，原訂中午折返，但在下午1點多抵達登山口時，發現少了1名男登山客，遍尋不著，天色漸暗，趕緊打119報案，搜救隊伍於晚間出發上山，隔天繼續尋找。

據了解，「三星池」海拔約2110公尺，在太平山森林遊樂區內、三星山與翠峰湖之間，三星池水的深度約2公尺，四面環繞林木，湖水靜如明鏡，倒映著山巒、樹影及藍天，時而山嵐飄來，迷濛似幻，有如遺世獨立的仙境，足可媲美日本輕井澤的「雲場池」。

不過根據登山客表示，此處「秘境」極少人造訪，登山口並不明顯，且前往三星池的路徑很原始，剛開始爬坡，接近湖邊時非常泥濘，若踩踏不小心，可能陷入泥沼中，不可不慎。

「三星池」是位於三星山與翠峰湖之間的絕美秘境，一名登山客在翠峰湖12.6公里，即三星池的登山口發現失聯，搜救隊伍漏夜上山找人。圖／羅東林管處提供
「三星池」是位於三星山與翠峰湖之間的絕美秘境，一名登山客在翠峰湖12.6公里，即三星池的登山口發現失聯，搜救隊伍漏夜上山找人。圖／羅東林管處提供

太平山 杜蘇芮颱風

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