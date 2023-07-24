男子浮潛疑捕撈蟹貝溺水 消防員找到他時已無呼吸心跳

1名男子今晚到基隆市、新北市萬里區交界水域近岸處浮潛，疑要捕撈螃蟹及貝類。在岸上的友人發現他下水30分鐘還沒上岸，可能出狀況報案。消防人員下水找到他，發現因溺水無呼吸心跳，救上岸後送醫急救。

新北市、基隆市消防局今晚10點20分左右接獲報案，北濱公路萬里獅子公園附近水域有人溺水，都派遣人車前往救援。

溺水男子年約60歲，近10點時穿著防寒衣下水。友人說，他在岸上等了30分鐘，發現他仍未上岸，與平時下水習慣不一樣，擔心他發生意外，報案求救。

新北市與基隆市消防人員下海搜尋，晚間10點39分在水中發現男子溺水，失去意識，搬運上岸後送上救護車，載往基隆長庚醫院搶救中。