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趕颱風前 落海貨櫃今全打撈安置

聯合報／ 記者卜敏正楊適群楊竣傑／連線報導

帛琉籍天使輪（Angel）沉沒，貨櫃漂流，相關單位趕在颱風來臨前要全部拖上岸。記者劉學聖／攝影
帛琉籍天使輪（Angel）沉沒，貨櫃漂流，相關單位趕在颱風來臨前要全部拖上岸。記者劉學聖／攝影
高雄港貨櫃輪天使輪沉沒後，數百貨櫃漂流海面，高雄港務分公司掌握空櫃流向約573只，連日打撈仍有120只擱淺於沿岸，昨空拍機搜尋高屏海域，未發現空櫃漂流海面。杜蘇芮颱風來襲，內政部長林右昌昨轉達行政院長陳建仁指示，務必今天將所有空櫃打撈安置，確保港口及海域安全，交通部長王國材今坐鎮高雄港了解進度。

本報記者昨到高雄港南星計畫區查看，仍有近百貨櫃漂散堤岸，有些擱淺岸邊防波堤，也可見沉入海中的破損貨櫃，場面十分震撼，區內則有吊車忙著將貨櫃吊上岸。

高雄港務分公司指出，掌握漂流海面的空櫃流向約573只，其中高雄港內碼頭有67只，暫置鹽埔漁港20只，港區南星計畫區灣內約為119只陸續吊掛中，打撈拖帶過程中沉沒數87只，約160只自然沉沒，仍有120只擱淺於沿岸待處理。

外界擔憂颱風影響貨櫃處理，台灣港務公司行政副總經理兼發言人盧展猷指出，南星計畫區灣內空櫃會優先處理，在颱風影響前清除掉，至於120只擱淺沿岸的貨櫃，會優先評估是否會飄移、湧浪，或卡在消波塊，只要是高風險就會優先處理，自然沉沒及隨船隻下沉的貨櫃較不受颱風影響。

港務分公司說，昨請海巡署協助空拍搜尋海面，從林園往北到中芸漁港，往南到東港溪出海口，海面無油汙、無漂浮貨櫃，另外，屏東枋寮海域也無發現漂流貨櫃，不排除部分已沉入海中。

高雄港 杜蘇芮颱風 空拍機

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