鐵皮屋延燒 屋主母子不治

宜蘭礁溪鄉一間鐵皮屋昨傳出火警，火勢延燒至鄰接的住宅，造成一對母子受困，救出後送醫不治。圖／宜縣消防局提供 宜蘭縣礁溪鄉一間鐵皮屋昨天下午發生火警，火勢延燒到緊臨的三層樓住宅，八十三歲林姓老婦人與五十八歲林姓兒子受困二樓，疑因樓梯被大火封死無法逃生，被濃煙嗆昏，救出無生命徵象，送醫均不治；起火原因待檢警消鑑識調查釐清。

宜蘭縣消防局昨天下午四時四十五分接獲報案，礁溪鄉興農路一間鐵皮屋失火，消防人員到場時火勢已十分猛烈，並已延燒到隔棟三層樓民宅，現場焰火竄天。

該鐵皮屋與遭波及的三層樓住宅皆為林家所有，建築後方相通。救災人員第一時間無法確定有無人員受困，佈線搶救同時派員冒險搜救，最後在民宅二樓房間發現林姓老婦人及她兒子，均被高溫濃煙嗆昏，全身嚴重燒燙傷，無心跳呼吸，送醫均不治。

當時林姓老婦廿三歲孫子和謝姓友人在三樓，二人情急從三樓跳下，幸運都只受輕傷，送醫無大礙。

警方和消防初步勘查，鐵皮屋中段停放幾輛機車，嚴重燒毀只剩骨架，研判是起火點；三層水泥房樓梯位於後側，後方又與鐵皮屋相通，火勢從後方延燒後正好堵住樓梯出口，造成林姓母子無法逃生。