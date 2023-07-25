女童腿卡排水孔 消防幫拉出

嘉義市檜意森活村日前發生女童踩入排水孔，小腿一度卡住，消防員協助拉出後無大礙。記者李宗祐／翻攝 3歲女童日前和家人到嘉義市檜意森活村，不小心踩進排水孔，消防員費一番功夫才將她的小腿拉出，幸好只有輕微擦挫傷；由於檜意森活村已是熱門打卡景點，有不少親子遊客，管理機關阿里山林業鐵路及文化資產管理處指出，為避免類似意外再發生，全面檢討園區的排水孔，設法改善。

嘉義市檜意森活村園內的道路排水孔，有些直徑偏大，手機都可能掉入。記者李宗祐／攝影 林鐵及文資處說明，經了解女童在園內共和路378巷的路邊、「T14C蟲林館」前方排水孔不慎踩空陷入，園區工作人員、嘉市消防局救護車到場協助女童脫困，因傷勢無大礙，家長表示自行就醫即可。

3歲女童和父親本月22日下午2點多逛檜意森活村，踩入排水孔後，父親想幫忙脫困，不料整隻右腳幾乎陷入孔洞，只好撥打119求助，並撐著陽傘等待救援；嘉市消防局人員到場後，利用小長條棍伸進孔洞將鞋子卸除，協助女童拉出小腿，家屬相當感謝。

林鐵及文資處指出，檜意森活村園內巷道與市府經管道路的排水孔直徑都約8公分，初步勘查該路段有36個排水孔偏大要改善，將與市府共同研議改善措施。市府工務處表示，排水孔須足夠孔徑才方便排水，可指導改成排水格柵等形式，避免讓徒步行人危險。