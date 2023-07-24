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曳引車擦撞機車疑肇逃 高雄小港警追緝

中央社／ 高雄24日電

高雄市沿海二路與嘉興街口，下午發生曳引車擦撞機車事故。曳引車疑肇事逃逸，轄區小港警分局依車牌循線追緝；機車騎士臉部、右側身體受傷，目前送小港醫院急救中。

高雄市政府警察局小港分局交通組表示，車禍事故發生在今天下午4時多，曳引車駕駛（駕駛人身分、車號待查）由沿海二路左轉嘉興街（北往東方向），與機車騎士沿沿海二路直行（南往北方向）發生碰撞。曳引車司機事故發生後未下車查看，逕行駛離。

分局獲報後派員到場處理，全案已依規定測繪、蒐證；

肇事曳引車，警方正擴大調閱監視器查緝肇事者到案說明，車禍初步肇事原因還待鑑定。

機車騎士臉部、右側身體受傷送小港醫院急救中；傷者

到院前呈OHCA（心肺功能停止），經CPR後恢復生命徵象，經檢查部分顏面骨折、肋骨骨折，後續將轉加護病房觀察

小港警方指出，依道路交通管理處罰條例第62條規定:汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，新台幣1000元以上、3000元以下罰緩，逃逸者，並吊扣駕處駛執照1個月至3個月。提醒民眾如駕車不慎與其他車輛發生擦撞，撥打110報案，由警方到場協助以利後續責任歸屬。

機車騎士

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