快訊

兩士兵斷掌...最新調查結果出爐 陸軍：爆炸迫砲彈為馬祖防區回運

台南多區傍晚傳跳電！南科至少10家廠商受影響 台電找到原因了

一度爬不起身⋯桃園婦騎腳踏車遭撞摔地 黃牌重機肇逃

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區文化二路今下午發生一起肇逃車禍，一輛重型機車不慎擦撞腳踏車，造成騎腳踏車的婦人摔倒在地受傷，但重機騎士卻未停車查看直接離開，嚇壞一旁民眾，警方調閱監視器已聯絡到肇事騎士，到案說明。

今下午5點多，一輛黑色黃牌重型機車行駛於龜山區文化二路往復興一路方向，意外擦撞到同向騎乘腳踏車的52歲吳姓婦人，吳婦當場摔倒在地，手腳有擦挫傷，一度無法起身，附近民眾目睹嚇傻，所幸婦人初步查看沒有大礙，已送往林口長庚醫院治療。

然而警消到場時不見肇事車輛蹤影，只留下受傷的婦人，才發現黑色重機擦撞後逃逸，對此警方調閱沿線路口監視器確認，肇事者為一名23歲張姓男子，立即聯繫張男並且張男已主動到案說明。

龜山分局交通分隊分隊長謝坤璋呼籲民眾，遇事故發生應立即報案通知警方到場處理並留在現場，駕駛車輛亦務必隨時注意周邊狀況，以維護自己與其他用路人的安全。

桃園龜山一名婦人騎腳踏車行經文化二路遭重機擦撞摔地。記者周嘉茹／翻攝
桃園龜山一名婦人騎腳踏車行經文化二路遭重機擦撞摔地。記者周嘉茹／翻攝
黃牌重機擦撞腳踏車後逃逸。記者周嘉茹／翻攝
黃牌重機擦撞腳踏車後逃逸。記者周嘉茹／翻攝

腳踏車 監視器 重機

延伸閱讀

影片曝光！高雄機車直撞左轉曳引車命危 駕駛肇逃落網

虎頭山驚魂夜！桃園8旬翁爬山失聯 郊外過夜15小時尋獲

桃園萬安演習亮點 設「飼主及寵物安置區」帶毛孩避難

陽光行動／建設壓垮財政？桃園綠營：新市府財政把關失靈卸責的話

相關新聞

明顯發黑！萬華7旬獨居翁陳屍床上 獨生子聞訊急北上

台北市萬華區7旬沈姓老翁，今天早上被發現陳屍在住家床上，身體明顯發黑，粗估死亡一日，警方勘查現場排除外力因素，經查他獨居...

婦投資虛擬貨幣遭詐700萬 警用「100萬假鈔」埋伏逮車手

台北市6旬陳姓婦人日前誤信網上投資廣告，陸續投入700萬元，孰料要獲利結清時發現根本無法出金，認定遭詐報警。警方獲報，跟...

天使輪沉船數百貨櫃漂流外海 最高檢蒐集資料進行分案

總達16145噸帛琉籍貨櫃船「天使（ANGEL）」於本月20日停泊高雄港外海因不明原因船身傾斜沉沒後，至今仍有數百貨櫃漂...

進度不到3成！林右昌令颱風前撈完天使輪海漂貨櫃 200櫃不知去向

杜蘇芮颱風來襲，高雄天使輪貨櫃沉沒後仍有數百貨櫃漂流，高雄港務分公司昨、今兩天下水至今上午11時，打撈173只貨櫃，進度...

受刑人檢舉！4度偷遞香菸給黑道大老 台北看守所管理員慘了

法務部矯正署台北看守所戒護科張姓管理員，前年11月多次在晚上遞菸給看守所內一名朱姓收容人所在的忠孝三舍，被其他受刑人檢舉...

影片曝光！高雄機車直撞左轉曳引車命危 駕駛肇逃落網

蘇姓男子今天下午4時許騎機車行經高雄沿海二路，疑闖紅燈，適盧姓男子駕駛曳引車左轉，蘇來不及閃避當場撞及曳引車右後輪倒地，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦