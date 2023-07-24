一度爬不起身⋯桃園婦騎腳踏車遭撞摔地 黃牌重機肇逃

桃園市龜山區文化二路今下午發生一起肇逃車禍，一輛重型機車不慎擦撞腳踏車，造成騎腳踏車的婦人摔倒在地受傷，但重機騎士卻未停車查看直接離開，嚇壞一旁民眾，警方調閱監視器已聯絡到肇事騎士，到案說明。

今下午5點多，一輛黑色黃牌重型機車行駛於龜山區文化二路往復興一路方向，意外擦撞到同向騎乘腳踏車的52歲吳姓婦人，吳婦當場摔倒在地，手腳有擦挫傷，一度無法起身，附近民眾目睹嚇傻，所幸婦人初步查看沒有大礙，已送往林口長庚醫院治療。

然而警消到場時不見肇事車輛蹤影，只留下受傷的婦人，才發現黑色重機擦撞後逃逸，對此警方調閱沿線路口監視器確認，肇事者為一名23歲張姓男子，立即聯繫張男並且張男已主動到案說明。