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遇萬安演習沒停車 警查是孕婦肚痛須服藥當機立斷放行

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

北部地區（新竹以北）軍民聯合防空「萬安46號」演習，今下午1時30分至2時實施人車疏散避難、交通及燈火管制等實作演練，唯新北市板橋警分局後埔派出所鍾姓警員管制期間，見一名孕婦因肚痛須立即服藥，當機立斷通報沿線放行，讓她順利返家，板橋分局肯定鍾員的立即處置作為。

警方表示，今下午1時33分，鍾員在板橋區重慶路245巷口執勤，但37歲唐姓孕婦卻依舊在行駛，鍾員攔下查察，唐女向警方表示肚子很痛需要返家服藥，鍾員當機立斷迅速通報沿線崗哨同仁，讓她安全返家。

分局長黃南山表示，演習視同作戰，若民眾違反相關演習規定，依民防法可能被罰3萬元至15萬元罰鍰，但同仁對於此件孕婦危急狀況的當機立斷，分局予以肯定。

遇萬安演習沒停車，警查是孕婦肚痛急服藥當機立斷放行。記者李易昌／翻攝
遇萬安演習沒停車，警查是孕婦肚痛急服藥當機立斷放行。記者李易昌／翻攝
遇萬安演習沒停車，警查是孕婦肚痛急服藥當機立斷放行。記者李易昌／翻攝
遇萬安演習沒停車，警查是孕婦肚痛急服藥當機立斷放行。記者李易昌／翻攝

演習 孕婦

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