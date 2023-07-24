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影片曝光！高雄機車直撞左轉曳引車命危 駕駛肇逃落網
蘇姓男子今天下午4時許騎機車行經高雄沿海二路，疑闖紅燈，適盧姓男子駕駛曳引車左轉，蘇來不及閃避當場撞及曳引車右後輪倒地，但盧車未停下，仍往目的地行駛，蘇重傷送醫搶救；警方以車追人，1個多小時後找到盧，盧稱不知有人撞到他的車。
警方調查，當時駕駛曳引車的盧姓男子（42歲），今天下午4時許沿高雄市小港區沿海二路與嘉興街口，沿左轉號誌燈左轉時，騎機車的蘇姓男子（66歲）突然直駛而來，直接撞上曳引車的右後輪倒地不起。
盧疑因視線死角，未發現蘇男撞上曳引車，未停車查看，直接駛離現場，警消獲報趕抵，蘇男臉部、身體右側受傷昏迷，送醫搶救中。
警方事後沿路調閱監視器，以車追人，根據車號在附近工廠查訪，比對車號，在一間工廠內發現盧男的曳引車，盧男見警方找上門，還一臉狐疑，聲稱不知有人撞到他的車，但因曳引車右後輪有擦痕。
警方對盧男酒測，無酒駕行為，警詢後，依肇事逃逸、過失傷害等罪將移送高雄地檢署偵辦。
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