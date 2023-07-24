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休假消防員遇女子昏倒癲癇發作 熱血職能上身搶命

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

新北市消防局第七大隊中和分隊隊員周峯杰上周六（22日）晚間7時許，休假帶小孩參加中和區公所主辦的星光電影院，活動中一名女性昏倒且癲癇發作，周峯杰發揮消防員救人本職，立即評估患者並初步處置，救護人員抵達並協處後，該女子現場恢復意識，隨後送醫治療。

周峯杰現場立即評估、初步處置，等到救護車抵達後，救護員交接女子周峯杰傷勢後，隨後立即交由救護車將女子送往永和耕莘醫院，所幸女子恢復意識，生命徵象穩定。

中和區公所人文課張課長今至中和分隊致謝，感謝周峯杰第一時間的正確判斷處置，讓患者得以順利康復。

新北市消防局第七救災救護大隊長鄭向晃獲知後，讚揚周峯杰熱心發揮救人本職，第一時間即時評估患者意識狀況，有適當處置才能以最快速度將患者送醫救治。

休假消防員遇女子昏倒癲癇發作，熱血職能上身搶命！記者李易昌／翻攝
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休假消防員遇女子昏倒癲癇發作，熱血職能上身搶命！記者李易昌／翻攝
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