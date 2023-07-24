虎頭山驚魂夜！桃園8旬翁爬山失聯 郊外過夜15小時尋獲

桃園市龜山區虎頭山步道一名82歲老翁昨下午登山散心，不料在山上失聯，經警消耗時近15小時全力搜救，老翁今中午順利獲救，送往榮民醫院進行評估與治療，所幸沒有大礙。

家屬昨晚9點多報案，當時老翁在桃園市龜山區明倫三聖宮後方步道失去聯絡。家屬表示，老翁出門運動卻沒有在晚餐時間回到家，心急如焚求助消防及警察協尋，調閱監視器後到明倫三聖宮確認，確定老翁最後騎機車抵達三聖宮附近後便下落不明，隨著杜蘇芮颱風襲台的威力逐漸增強，救援工作變得更加緊迫。

對此消防人員與警方夜間展開搜救勤務，兵分三路展開搜索行動，過程中家屬也積極參與搜尋行動，共出動消防車8輛、救護車1輛、消防員19人、警察8人及搜救犬1隻，尋找老翁下落。直到今中午12點10分左右，搜救隊伍耗時近15小時終於找到失蹤的老翁，所幸他意識清醒，身體些微擦傷，送往榮民醫院接受進一步的醫療處置。