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虎頭山驚魂夜！桃園8旬翁爬山失聯 郊外過夜15小時尋獲

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區虎頭山步道一名82歲老翁昨下午登山散心，不料在山上失聯，經警消耗時近15小時全力搜救，老翁今中午順利獲救，送往榮民醫院進行評估與治療，所幸沒有大礙。

家屬昨晚9點多報案，當時老翁在桃園市龜山區明倫三聖宮後方步道失去聯絡。家屬表示，老翁出門運動卻沒有在晚餐時間回到家，心急如焚求助消防及警察協尋，調閱監視器後到明倫三聖宮確認，確定老翁最後騎機車抵達三聖宮附近後便下落不明，隨著杜蘇芮颱風襲台的威力逐漸增強，救援工作變得更加緊迫。

對此消防人員與警方夜間展開搜救勤務，兵分三路展開搜索行動，過程中家屬也積極參與搜尋行動，共出動消防車8輛、救護車1輛、消防員19人、警察8人及搜救犬1隻，尋找老翁下落。直到今中午12點10分左右，搜救隊伍耗時近15小時終於找到失蹤的老翁，所幸他意識清醒，身體些微擦傷，送往榮民醫院接受進一步的醫療處置。

龜山分隊分隊長黃稟雄表示，此次事件凸顯消防、警方及家屬的救援合作重要性，提醒大眾在戶外活動時要特別注意安全，避免類似情況再次發生。第一大隊大隊長賴志忠則強調，在天氣不穩定且風險較高的情況下，民眾請勿任意前往山區或其他危險地帶，以確保自身安全。

桃園一名82歲老翁昨下午到虎頭山散心卻失聯，今中午尋獲所幸沒有大礙。圖／龜山消防分隊提供
桃園一名82歲老翁昨下午到虎頭山散心卻失聯，今中午尋獲所幸沒有大礙。圖／龜山消防分隊提供

警察 桃園

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