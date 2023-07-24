虎頭山驚魂夜！桃園8旬翁爬山失聯 郊外過夜15小時尋獲
桃園市龜山區虎頭山步道一名82歲老翁昨下午登山散心，不料在山上失聯，經警消耗時近15小時全力搜救，老翁今中午順利獲救，送往榮民醫院進行評估與治療，所幸沒有大礙。
家屬昨晚9點多報案，當時老翁在桃園市龜山區明倫三聖宮後方步道失去聯絡。家屬表示，老翁出門運動卻沒有在晚餐時間回到家，心急如焚求助消防及警察協尋，調閱監視器後到明倫三聖宮確認，確定老翁最後騎機車抵達三聖宮附近後便下落不明，隨著杜蘇芮颱風襲台的威力逐漸增強，救援工作變得更加緊迫。
對此消防人員與警方夜間展開搜救勤務，兵分三路展開搜索行動，過程中家屬也積極參與搜尋行動，共出動消防車8輛、救護車1輛、消防員19人、警察8人及搜救犬1隻，尋找老翁下落。直到今中午12點10分左右，搜救隊伍耗時近15小時終於找到失蹤的老翁，所幸他意識清醒，身體些微擦傷，送往榮民醫院接受進一步的醫療處置。
龜山分隊分隊長黃稟雄表示，此次事件凸顯消防、警方及家屬的救援合作重要性，提醒大眾在戶外活動時要特別注意安全，避免類似情況再次發生。第一大隊大隊長賴志忠則強調，在天氣不穩定且風險較高的情況下，民眾請勿任意前往山區或其他危險地帶，以確保自身安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言