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直擊堤岸近百天使輪漂浮櫃擱淺 港務公司：今已打撈293只貨櫃

聯合報／ 記者楊適群劉學聖／高雄即時報導

高雄港一港口外錨區沉沒的貨櫃輪「天使輪」，21日事發時，船上600多只空櫃落海漂流，截至今天下午3時，累計打撈漂流貨櫃293只，進度近5成。本報記者今前往高雄港南星計畫區查看，仍目擊近百貨櫃漂散在堤岸，有些擱淺有些沈沒，場面十分震撼。

事發至今第4天，港務公司下午3時統計，目前掌握空櫃流向約573只，其中在高雄港內碼頭有67只、暫置鹽埔漁港數量20只、在高雄港南星計畫區灣內及漁港協助上岸數量119只、打撈拖帶過程中沉沒數量87只、擱淺沿岸為120只，至於貨櫃入水沉沒的數量初估約160，今已加派空拍機進行海域搜索定位貨櫃分布位置。

記者直擊，從鳳鼻頭漁港到南星計畫區沿岸外圍防坡堤，遍佈近百只貨櫃，有些擱淺岸邊防波堤，也有破損沈入海裡。

港務公司說，今空拍機搜尋海域，目前貨櫃分布範圍由林園往北到中芸漁港，往南到東港溪出海口，海面無油汙、無漂浮貨櫃。往南至枋寮海域，並無發現漂流貨櫃。

至於颱風杜蘇芮來襲，內政部長林右昌要求兩天內撈完漂流貨櫃，港務公司表示，今日投入29艘船隻投入打撈工作，會持續盡力尋求各界支援，盡快將所有漂流貨櫃打撈上岸。

天使輪貨櫃沉沒造成600貨櫃落海，本報今直擊南星計畫區附近堤岸仍有近百貨櫃擱淺或沈入海中。記者劉學聖／攝影
天使輪貨櫃沉沒造成600貨櫃落海，本報今直擊南星計畫區附近堤岸仍有近百貨櫃擱淺或沈入海中。記者劉學聖／攝影
天使輪貨櫃沉沒造成600貨櫃落海，本報今直擊南星計畫區附近堤岸仍有近百貨櫃擱淺或沈入海中。記者劉學聖／攝影
天使輪貨櫃沉沒造成600貨櫃落海，本報今直擊南星計畫區附近堤岸仍有近百貨櫃擱淺或沈入海中。記者劉學聖／攝影
天使輪貨櫃沉沒造成600貨櫃落海，本報今直擊南星計畫區附近堤岸仍有近百貨櫃擱淺或沈入海中。記者劉學聖／攝影
天使輪貨櫃沉沒造成600貨櫃落海，本報今直擊南星計畫區附近堤岸仍有近百貨櫃擱淺或沈入海中。記者劉學聖／攝影
天使輪貨櫃沉沒造成600貨櫃落海，本報今直擊南星計畫區附近堤岸仍有近百貨櫃擱淺或沈入海中。記者劉學聖／攝影
天使輪貨櫃沉沒造成600貨櫃落海，本報今直擊南星計畫區附近堤岸仍有近百貨櫃擱淺或沈入海中。記者劉學聖／攝影
天使輪貨櫃沉沒造成600貨櫃落海，本報今直擊南星計畫區附近堤岸仍有近百貨櫃擱淺或沈入海中。記者劉學聖／攝影
天使輪貨櫃沉沒造成600貨櫃落海，本報今直擊南星計畫區附近堤岸仍有近百貨櫃擱淺或沈入海中。記者劉學聖／攝影
天使輪貨櫃沉沒造成600貨櫃落海，本報今直擊南星計畫區附近堤岸仍有近百貨櫃擱淺或沈入海中。記者劉學聖／攝影
天使輪貨櫃沉沒造成600貨櫃落海，本報今直擊南星計畫區附近堤岸仍有近百貨櫃擱淺或沈入海中。記者劉學聖／攝影
天使輪貨櫃沉沒造成600貨櫃落海，本報今直擊南星計畫區附近堤岸仍有近百貨櫃擱淺或沈入海中。記者劉學聖／攝影
天使輪貨櫃沉沒造成600貨櫃落海，本報今直擊南星計畫區附近堤岸仍有近百貨櫃擱淺或沈入海中。記者劉學聖／攝影
天使輪貨櫃沉沒造成600貨櫃落海，本報今直擊南星計畫區附近堤岸仍有近百貨櫃擱淺或沈入海中。記者劉學聖／攝影
天使輪貨櫃沉沒造成600貨櫃落海，本報今直擊南星計畫區附近堤岸仍有近百貨櫃擱淺或沈入海中。記者劉學聖／攝影

高雄港 空拍機 碼頭

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