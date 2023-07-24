直擊堤岸近百天使輪漂浮櫃擱淺 港務公司：今已打撈293只貨櫃

在高雄港一港口外錨區沉沒的貨櫃輪「天使輪」，21日事發時，船上600多只空櫃落海漂流，截至今天下午3時，累計打撈漂流貨櫃293只，進度近5成。本報記者今前往高雄港南星計畫區查看，仍目擊近百貨櫃漂散在堤岸，有些擱淺有些沈沒，場面十分震撼。

事發至今第4天，港務公司下午3時統計，目前掌握空櫃流向約573只，其中在高雄港內碼頭有67只、暫置鹽埔漁港數量20只、在高雄港南星計畫區灣內及漁港協助上岸數量119只、打撈拖帶過程中沉沒數量87只、擱淺沿岸為120只，至於貨櫃入水沉沒的數量初估約160，今已加派空拍機進行海域搜索定位貨櫃分布位置。

記者直擊，從鳳鼻頭漁港到南星計畫區沿岸外圍防坡堤，遍佈近百只貨櫃，有些擱淺岸邊防波堤，也有破損沈入海裡。

港務公司說，今空拍機搜尋海域，目前貨櫃分布範圍由林園往北到中芸漁港，往南到東港溪出海口，海面無油汙、無漂浮貨櫃。往南至枋寮海域，並無發現漂流貨櫃。