芒果掉落砸破車窗 台中市府助國賠並移植果樹

台中市南區南和路園道發生芒果果實掉落，砸壞汽車車窗也砸傷人，對此，台中市建設局表示，果實墜落造成民眾車損，會負責到底協助國賠，並加強園道果樹移植計畫。

台中市南區發生芒果果實掉落，砸壞民眾車輛以及砸傷人事件。國民黨籍台中市議員羅廷瑋今天發布新聞稿表示，還有民眾舉報，精武路圖書館旁的大王椰子樹的樹葉掉落，大型落葉及果實，若砸到人，後果不堪設想。

台中市建設局透過文字稿表示，對於果實掉落，民眾車輛受損，市府將負責到底，聯繫當事人協助國賠事宜。經查南和園道周邊種植芒果樹、龍眼樹，共11株，種植年份已久，可能是早期園道闢建時保留的既有樹種。

建設局指出，果實成熟掉落確有公共安全疑慮，因此每年果實熟成前，市府都會摘除果實，7月18日已完成摘除，降低安全疑慮。

建設局指出，因果樹非屬市府行道樹建議種植樹種，目前已與地方討論及溝通，正提報南和園道果樹移植計畫，以換植適宜行道樹的樹種，在尚未完成換植作業前，將持續加強巡查及移除果實。