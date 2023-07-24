連閣揆也遭冒用 學者：應訂網詐專法

行政院信誓旦旦推動國家級打詐行動，但連行政院大家長陳建仁的頭像也遭到詐騙集團冒用！也曾被盜用的國民黨立委曾銘宗受訪時感嘆道，從打詐國家隊成立至今，未見絲毫成效。學者江雅綺受訪時則呼籲，政府應建立串聯防詐訊息到中斷金流等工作，並考慮設立網路詐欺專法。

近日不肖詐騙集團竟冒用行政院長陳建仁照片，透過臉書、LINE等社群軟體宣傳，以「免費贈送投資書籍5000本」為噱頭，並打著「人生每段路程，都是有意義有價值的」與「股市無情、人間有愛」等口號，意圖欺騙民眾加入LINE好友。

刑警局已處理

對此，行政院發言人林子倫23日警告，這是標準假冒名人投資詐騙廣告手法，提醒民眾切勿相信點擊連結。該詐騙網站已遭刑事警察局「停止解析」，現在民眾點入相關連結，都只會看到刑事警察局的警告文字。

國家打詐辦公室表示，刑事警察局已與Facebook、Google及YouTube等業者合作，於165全民防騙官網增設「檢舉詐騙廣告」專區，建立下架機制，提供全民更快速方便的檢舉管道，165收到檢舉後，會儘速通報各網路平臺業者執行下架事宜，減少詐騙訊息流竄。

受害立委吐怨氣

假冒名人誘騙層出不窮，包括輝達執行長黃仁勳、藝人林志玲與立委曾銘宗也都曾深受其害。曾銘宗受訪時就指出，過去蘇內閣期間，詐騙情況就相當普遍，陳建仁上任後也召開會議，祭出打擊詐欺策略行動綱領1.5版，但不僅沒有產生效果，現在就連行政院長的照片也遭到冒用，實在太誇張。

曾銘宗說，雖然立法院日前三讀通過《個人資料保護法》部分修正草案，個資外洩的相關行政罰則大幅提高，但連內政部長林右昌都說「詐騙已經成為國安問題」，且在目前成效有限的狀況下，呼籲「蔡政府除了修法之外，也應說出具體可行的應對措施」。

管社群平台是關鍵

南台科大輿情政策與創新治理中心臉書也表示，根據歐盟各國經驗，要歸管犯罪集團幾乎是難如登天，管制的焦點還是要擺在社群平台，政府應透過法律來溯源解決這個問題。

該中心主持人羅承宗痛批，「打詐國家隊」已成為個口號大於實質的東西，除增加人力、物力打擊詐欺外，政府也應從法律面和技術面減少通信流、加重詐欺刑責。他表示，政府若不再思索引進更有效的「法律管制」模式以遏制詐騙的話，人民最深刻的感受就是政府無能。

可立網路詐欺專法

海大法政學院教授、台灣法律科技協會理長江雅綺認為，政府先前已修了打詐五法，要求網路業者必須將不法廣告下架，否則就要負連帶法律責任，但詐騙集團現在連行政院長的頭像都被冒用，可見詐騙集團在網路上的猖獗程度，政府顯然已經束手無策。

她建議，除了加強一般民眾的資安和數位素養，詐騙行為從訊息刊登到金流支付，涉及不同的政府部門業務，政府不同單位之間需協同合作，除了管理詐騙網路訊息，也要能快速通報，才能有效中斷詐騙集團的金流。

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