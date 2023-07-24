明顯發黑！萬華7旬獨居翁陳屍床上 獨生子聞訊急北上

台北市萬華區7旬沈姓老翁，今天早上被發現陳屍在住家床上，身體明顯發黑，粗估死亡一日，警方勘查現場排除外力因素，經查他獨居多年，且他有身體疾病，以行政相驗開立死亡證明，家屬對死因無意見。

萬華分局龍山派出所今天早上11點多獲報，西昌街某公寓5樓內的一間房間有「異味」趕抵，警方到場知悉屋內是一名獨居沈翁（70歲），由於房門緊閉，怕發生意外通知消防隊破門。

警、消破門入屋大驚，一具屍體陳屍床上，且明顯發黑、散發濃厚屍臭味，經查屍體身分就是屋主沈翁。

警方連繫死者家屬，死者獨生兒子在中部上班，聽聞父親死訊急忙北上處理後事，他透露，自己跟父親平常偶爾聯絡，最近較少談話就發生憾事，十分難過。