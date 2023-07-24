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信義區公所舊址鷹架拆除遭誤以為公安意外 北市府發表聲明

聯合報／ 記者洪子凱鍾維軒／台北即時報導

北市信義區公所舊址今天被民眾發現外牆鷹架倒塌，現場鐵架散落，景象驚人，不過在市府相關單位了解後，發現是誤會一場，市府說明，施工人員上午發現鷹架遭石塊撞擊有傾斜狀況，才作預防性拆除，非公安意外，建管處表示，目前也已完成拆除作業。

勞檢處說明，經派員到現場了解，今天信義區公所舊址進行拆除工程，上午發現鷹架遭石塊撞擊有傾斜狀況，為避免有其他意外情況，施工廠商使用大鋼牙於頂樓直接拆除傾斜範圍施工架，現場無人員傷亡。

建管處說明，該案於4月11日申報開工，目前正執行拆除作業，原有外牆防護的施工架因拆除作業時損壞，為避免施工架倒塌，經現場評估後在可控的範圍內，以機具方式雙邊拉固，將整面施工架於工地內進行拆除作業，目前已完成拆除作業，非屬施工意外，現場無人員受傷情事。

有民眾今天下午發現，信義區公所舊址外牆鷹架倒塌，不過經市府了解，施工單位是在做預防性拆除，並非公安意外。圖／讀者提供
有民眾今天下午發現，信義區公所舊址外牆鷹架倒塌，不過經市府了解，施工單位是在做預防性拆除，並非公安意外。圖／讀者提供

公安 勞檢 北市

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