信義區公所舊址鷹架拆除遭誤以為公安意外 北市府發表聲明

北市信義區公所舊址今天被民眾發現外牆鷹架倒塌，現場鐵架散落，景象驚人，不過在市府相關單位了解後，發現是誤會一場，市府說明，施工人員上午發現鷹架遭石塊撞擊有傾斜狀況，才作預防性拆除，非公安意外，建管處表示，目前也已完成拆除作業。

勞檢處說明，經派員到現場了解，今天信義區公所舊址進行拆除工程，上午發現鷹架遭石塊撞擊有傾斜狀況，為避免有其他意外情況，施工廠商使用大鋼牙於頂樓直接拆除傾斜範圍施工架，現場無人員傷亡。