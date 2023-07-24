影／背包女行經京站B1 花五秒偷店家真皮包轉身逃
台北京站時尚廣場B1傳出竊盜案，一名女子背著後背包，本月22日行經京站B1與台北車站連通道，就像是一般旅客，但女子突然靠近店家，涉花5秒鐘拿走一個真皮斜背包，火速用衣物遮掩，轉身偷包逃逸。大同警分局已接獲店家報案，正釐清犯嫌身分。
畫面顯示，京站B1旅客、消費者人潮多，店家掛放整排真皮包，女犯嫌7月22日傍晚行經店面，突然右手拿走其中一個真皮斜方包，迅速放到左手並用衣物遮掩後，轉身離開現場，犯案過程僅約5秒鐘。
警方7月23日晚上9時許獲報，店員稱清點櫃內商品發現包包短缺，調閱監視器發現遭竊，女子涉嫌偷走一個價值新台幣8480元的真皮斜背方包。警方稍早指出，全案責由專人調閱監視器，積極釐清犯嫌身分。
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