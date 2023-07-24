千坪廠房付之一炬…新北泰山工廠大火撲滅 3傷送醫

新北市泰山區泰林路某鐵皮工廠24日上午發生火警，警消獲報出動大量人車前往灌救。（警消提供） 中央社

新北市泰山泰林路某鐵皮工廠今天上午10許火警，冒出大量濃煙，警消獲報出動大批人車前往灌救。火勢撲滅後，共3家工廠約千坪廠房付之一炬，3名工人輕傷送醫，起火原因待查。

警消表示，火場是家具工廠，到場灌救時已全面燃燒，濃煙直竄天際，火勢猛烈並延燒臨近其它2家工廠，火場高溫還讓有些鐵皮塌陷，所幸工廠內沒人受困。

經警消出動81車、194人全力灌救，火勢約於上午10時46分控制，上午11時許火勢熄滅，3人輕傷送醫。這場火警共有3間鐵皮工廠付之一炬，燃燒面積約千坪，起火原因仍待調查釐清。