變態惡男尿尿在別人安全帽裡 女車主捏鼻報案貼網
新北市三重區1名女子日前在自家社區地下停車場，準備騎機車出門，驚聞掛在車上的安全帽內有刺鼻尿騷味，向警衛調閱監視器，赫然發現噁心陌生男子朝她的帽子尿尿，氣到報警並將影片上傳網路提醒住戶留意變態。
案發在三重區溪尾街27巷，某社區大樓住戶20日上午8時許，前往地下停車場取機車準備出門，拿起安全帽即聞到異常騷臭，且仍有不明液體未乾，她向警衛調閱監視器，發現19日晚上9時20分，有1名陌生男子在她的車旁幹了噁心的事。
該名男子身穿黑色短袖上衣、黑色長褲，手上拿著手提袋，直接走到機車旁打開褲子拉鍊尿尿，過程中還抬頭查看旁邊是否有人，尿完又拎著手提袋走離現場。
女子拿著惡臭的安全帽向三重警分局慈福派出所報案，警方依法受理，目前仍在調閱社區監視器、查訪住戶嘗試辨識嫌犯身分，屆時將通知到案說明，依毀損罪嫌究辦。
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