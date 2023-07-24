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牛皮紙袋寄件要求外送員代墊4千 一拆！內裝衛生紙涉詐

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

47歲高姓外送員上周五（21日）凌晨接受訂單取貨時，寄件人35歲李姓女子拿著牛皮紙袋要求高男代墊4千元，高男認為遭詐騙，拿榔頭追逐並要求李女趴在地上，警方趕抵將李女依詐欺罪送辦、高男則依社會秩序維護法裁罰。

新店警方表示，高男當天前往民權路、溪園路取貨，李女拿著牛皮紙袋並要求代墊款項，向高男表示貨物送達時，收件人會歸還代墊款項，此時高男起了警覺，認為是詐騙。

高男質疑李女利用物流寄送不法物品，拒絕收件，並要求檢視牛皮紙袋內是正常物品，否則就報警，李女一聽立刻拔腿逃跑，高男拿出榔頭追趕並喝斥李女趴地，隨後警方趕抵協處。

李女供稱是在網路上找外快時，有網友要求幫忙寄件，警方進一步追問，李女則含糊不清，檢視紙袋內容物，竟是衛生紙跟4個牛皮紙袋，詢後李女依詐欺罪送辦、高男依社會秩序維護法裁罰。

新店警分局表示，外送員沒有義務要代替他人代墊款項，如果遭遇客人不合理的要求，請立即撥打回母公司或是165尋求協助，另外送貨時也要保持警覺，特別注意包裹是否可疑，以免在無意中成為犯罪的幫兇。

牛皮紙袋寄件要求外送員代墊4千，一拆！內裝衛生紙涉詐。翻攝爆料公社
牛皮紙袋寄件要求外送員代墊4千，一拆！內裝衛生紙涉詐。翻攝爆料公社
牛皮紙袋寄件要求外送員代墊4千，一拆！內裝衛生紙涉詐。翻攝爆料公社
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牛皮紙袋寄件要求外送員代墊4千，一拆！內裝衛生紙涉詐。翻攝爆料公社
牛皮紙袋寄件要求外送員代墊4千，一拆！內裝衛生紙涉詐。記者李易昌／翻攝
牛皮紙袋寄件要求外送員代墊4千，一拆！內裝衛生紙涉詐。記者李易昌／翻攝

外送員 詐騙 詐欺

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