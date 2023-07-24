彰化婦人疑墜落大肚溪 警消搜索逾12小時仍未找到人

彰化縣57歲婦人疑墜落大肚溪，彰化縣消防局出動在大度橋與大肚溪搜尋，但仍無所獲。圖／彰化縣消防局提供 彰化縣57歲婦人22日凌晨從彰化市住家出門後一路往彰化縣和台中市交界的大度橋走去，就不見踨影，家人遍尋不到婦人，昨天向警消報案，彰化縣消防局出動在大度橋與大肚溪搜尋，但仍無所獲。

家人向警消指出，婦人22日凌晨1點多出門就失蹤，婦人容易情緒不穩，家人遍尋不著後，向警方報案，警方調閱路口監視器，發現婦人22日凌晨2時45分已走到大度橋，至此就失去踨影，警消研判婦人有可能落水。

昨晚彰化縣消防局也派出橡皮艇、出動7車、9人在大度橋針對可能落水點長300公尺、寬50米水道來回搜尋3次，因夜間視線不良暫停搜索，今天一早再由第一大隊彰化、東區、和美、伸港消防分隊，繼續在湍急的大肚溪搜索，也出動空拍機，不過直到今天中午仍未找到婦人。

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