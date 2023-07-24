異國母親跨國尋子！南警助分隔22年的母子溫馨重逢
「請幫我找我兒子。」台南市警一分局德高派出所接獲一名菲律賓籍女子報案，請警方協助尋找失散多年的兒子。警備隊副隊長孟慶正和德高所警員吳建宏得知後，展開代為尋親，員警詳細地抽絲剝繭過濾訪查，前晚終讓該菲籍女子與22年久年未曾見面的兒子得以重逢團聚，了卻了一個為人母親的心願。
42歲菲律賓籍女子(J女)此行來到台灣的目的，是為了尋找失散多年的兒子。據了解，J女因在20多年前因經濟因素迫於無奈結束了在台婚姻後，獨自返回菲律賓居住，當時因在台幼子年紀尚小，由台灣先生扶養，因故與她斷了聯繫。
經過多年後，雖然她的經濟狀況好轉，但心中卻一直掛念著兒子的身影，這趟來到台灣就是希望能夠尋回失聯已久的孩子。
J女來台後，首先是前往20年前曾經居住生活過的舊址尋找，但未能順利找到，在透過下榻飯店經理的熱心協助向警方尋求幫忙。德高派出所接獲報案後，立即展開訪查。
員警依據菲律賓籍女子所提供他現年27歲林姓兒子身分資料及側面查訪得知，他可能居住於仁德區台南機場附近，於是循線前往逐一訪查，幸經由親屬的幫助，終於聯繫上兒子並告知其母跨國尋親。
本月22日晚上6點多， J女和兒子2人，終於在台南市某飯店相見，母子兩人深情擁抱，眼眶充滿著喜悅的淚水，這場重逢讓分隔22年的母子重溫了親情時光，感動在場所有的人。2人衷心感謝台南的波麗士大人，由於警方的熱心積極及服務效率，讓我們重新找回失散的愛。
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