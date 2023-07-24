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假親友傳訊借款百萬創業金　航警偕行員成功攔阻詐騙

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

一名在桃園機場工作的林姓男子日前至第一航廈的兆豐銀行欲匯款新台幣50萬元，因金額過大，邱姓行員詢問後，得知林男是要借錢給朋友的兒子投資，但林男說詞前後反覆疑似遭到詐騙，隨即通報航警處理，並且成功攔阻新台幣50萬元匯出。

航警局表示，19日上午11時許，航警局保安大隊第一隊第一分隊接獲兆豐銀行邱姓行員通報，稱1名林姓男子欲匯款新台幣50萬元給朋友的兒子投資使用，藉此賺取利息；小隊長郭子豪、警員陳思瑄獲報後趕赴現場協處。

警方發現，林男日前突然接獲30年未見面之友人以Line傳訊，表示兒子創業需要借貸現金100萬元，並且願意提供10萬元每一個月利息一千元，但對方希望林男採用匯款方式，並以各種理由拒絕與林男見面，因此懷疑為詐騙手法。

郭小隊長與陳員積極勸阻林男匯款，並告知詐騙集團常假冒親友來電，以「好久不見、猜猜我是誰、還記得我嗎?」作為開場白，讓被害人錯誤認知為某位親友後，「假親友」宣稱有急用需借錢應急抑或是投資詐財，誘騙被害人匯款至指定帳戶；林男經勸說後驚覺受騙並打消匯款念頭。

航空警察局呼籲，民眾接獲親友來電借錢，應提高警覺，再三查證，務必謹記「一聽二掛三查證」原則，確認對方真偽，並撥打165反詐騙諮詢電話，避免成為詐騙的受害者。

航警獲報後將險遭詐騙的林男帶回分隊。圖／航警局提供
航警獲報後將險遭詐騙的林男帶回分隊。圖／航警局提供
兆豐銀行邱姓行員（左）機警發現民眾遭到詐騙，隨即通報航警處理，並且成功攔阻新台幣50萬元匯出。圖／航警局提供
兆豐銀行邱姓行員（左）機警發現民眾遭到詐騙，隨即通報航警處理，並且成功攔阻新台幣50萬元匯出。圖／航警局提供
林男至櫃臺匯款，被兆豐銀行行員發現疑似遭到詐騙，通報航警並且成功攔阻新台幣50萬元匯出。圖／航警局提供
林男至櫃臺匯款，被兆豐銀行行員發現疑似遭到詐騙，通報航警並且成功攔阻新台幣50萬元匯出。圖／航警局提供
林男接獲假親友傳訊，表示兒子創業需要借貸現金100萬元，並且願意提供10萬元每一個月利息一千元。圖／航警局提供
林男接獲假親友傳訊，表示兒子創業需要借貸現金100萬元，並且願意提供10萬元每一個月利息一千元。圖／航警局提供

詐騙集團 台幣

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